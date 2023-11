V Kranju narasla Sava preplavila poškodovano kanalizacijsko cev pod planiškim mostom

Kranj, 3. novembra - V Kranju je ponoči zaradi močnih padavin močno narasla Sava dosegla in preplavila kanalizacijsko cev pod planiškim mostom. V primeru poškodovanja cevi bi lahko prišlo do ekološke katastrofe. Na Direkciji RS za vode mirijo, da je vodotok upadel in da te grožnje ni več. Ob obnovi mostu bo odstranjena tudi ta cev, saj ne spada tja, so dodali.