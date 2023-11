Ilka Štuhec namesto v Švico na priprave na Norveško

Maribor, 3. novembra - Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec se odpravlja na zaključni del snežnih priprav pred začetkom sezone svetovnega pokala v hitrih disciplinah. Čeprav je sprva načrtovala, da bo trenirala v Zermattu v Švici, so vremenski pogoji botrovali spremembi načrtov in potovanju na Norveško, so sporočili iz njene ekipe.