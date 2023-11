Ljubljanska borza dopoldne v zelenem

Ljubljana, 3. novembra - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je dopoldanski del trgovanja zaključil z rastjo; do 11.30 je pridobil 0,71 odstotka. Vlagatelji največ povprašujejo po delnicah Krke, ki so se doslej podražile za skoraj dva odstotka. Ob sicer skromnejšem prometu so se najbolj podražile delnice Telekoma Slovenije.