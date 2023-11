BMW v četrtletju kljub višjim prihodkom z nižjim dobičkom

München, 3. novembra - Nemška avtomobilska skupina BMW je v tretjem letošnjem četrtletju beležila višje prihodke kot v enakem lanskem obdobju, vseeno pa se je čisti dobiček med julijem in septembrom glede na enako lansko obdobje znižal. Razlog za to so višji davki in negativni učinki poslov za zavarovanje pred učinki gibanj obrestnih mer.