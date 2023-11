Izrael namerava prekiniti vse stike z Gazo

Tel Aviv/Gaza, 3. novembra - Izrael bo prekinil vse stike z Gazo in v enklavo vrnil palestinske delavce, ki delajo v Izraelu, je pozno v četrtek, skoraj štiri tedne po začetku obleganja Gaze, sporočila izraelska vlada. Danes so nato organi na meji med Gazo in Izraelom potrdili, da se je na tisoče delavcev že zgrnilo nazaj v enklavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.