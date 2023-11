McCartney: Delo na pesmi Now And Then je bilo čarobno

London, 3. novembra - Glasbenik Paul McCartney je delo na zadnji pesmi skupine Beatles Now And Then označil za čarobno. Pesem, v kateri je tudi glas umorjenega Johna Lennona, je bila dokončana vrsto let kasneje. Kot je dejal v pogovoru za britanski BBC, je pred četrtkovo izdajo pesmi že dlje časa razmišljal, da bi pesem morali dokončati.