Iz Gaze nad Izrael znova poletele rakete

Gaza/Tel Aviv, 3. novembra - Po približno dvanajsturnem premoru so bili danes z območja Gaze znova izvedeni raketni napadi na Izrael. Poročil o žrtvah in škodi za zdaj ni. Medtem se na petih lokacijah v mestu Gaza in na severu te palestinske enklave nadaljujejo kopenski spopadi med izraelsko vojsko in gibanjem Hamas, poroča britanski BBC.