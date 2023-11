V osrednji Sloveniji noč minila mirno, a Sava še narašča

Ljubljana/Kamnik/Medvode/Litija, 3. novembra - V občinah Ljubljana, Kamnik, Medvode in Litija je noč kljub obilnim padavinam po pojasnilih poveljnikov občinskih civilnih zaščit minila mirno in brez posebnosti. Narašča pa reka Sava, ki je že poplavila cesto Jevnica-Laze, zato so v Medvodah in Litiji preventivno zaščitili ogrožene hiše in prebivalce spodbudili k samozaščitnem ravnanju.