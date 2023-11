Ljubljana, 3. novembra - Minister za obrambo Marjan Šarec in državni sekretar Rudi Medved bosta danes med 11. in 12. uro obiskala Občino Tolmin, kjer se bosta z županom in občinskim štabom Civilne zaščite seznanila s posledicami obilnega deževja na tem območju, so sporočili z ministrstva za obrambo.