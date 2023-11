Na Obali poplavljalo morje, v Izoli pa tudi meteorne vode

Koper, 3. novembra - Na obalnem območju je minulo noč morje prestopilo obalno črto, zato so sprožili opozorilne sirene. Več težav pa so povzročile obilne padavine, zaradi katerih je meteorna kanalizacija preplavila del starega središča Izole. Ob treh so se razmere umirile. Enote civilne zaščite so bile na terenu tudi v Piranu in Šalari. Luka Koper je spet odprta.