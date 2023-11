Policija v Ljubljani prijela osumljenca, ki naj bi poškodoval 88-letno žensko

Ljubljana, 3. novembra - Ljubljanski policisti so na območju Viča v Ljubljani izsledili in prijeli 40-letnega osumljenca, ki naj bi v četrtek zvečer na tem območju z ostrim predmetom huje poškodoval 88-letno žensko. Življenje starejše ženske ni več ogroženo, ostaja pa na zdravljenju v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.