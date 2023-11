V Metliki se bodo lotili urejanja okolice gradu

Metlika, 5. novembra - V Metliki bodo januarja začeli začeli urejati okolico gradu. Dela bodo do septembra izvajali v okviru nekaj več kot pol milijona evrov vrednega projekta Dragulji Metlike. Metliška občina bo zanj od ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport oziroma iz načrta za okrevanje in odpornost dobila dobrih 200.000 evrov.