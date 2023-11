Avstrijska prestolnica v znamenju knjig, tudi slovenskih avtorjev

Dunaj, 8. novembra - V avstrijski prestolnici se danes začenja Dunajski knjižni sejem, ki velja za največji sejem in literarni dogodek avstrijskih knjigotržcev in založnikov. Program letošnjega 15. sejma napoveduje več kot 350 pogovorov in prireditev z več kot 400 avstrijskimi in tujimi avtorji, tudi slovenskimi, iz skupno 25 držav.