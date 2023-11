Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami

Ljubljana, 3. novembra - Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bodo še padavine, lahko tudi zagrmi. Meja sneženja se bo popoldne spustila do nadmorske višine okoli 1400 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Temperature bodo povečini od 10 do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.