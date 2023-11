V Kočevju prireditev ob 70-letnici pokrajinskega muzeja

Kočevje, 3. novembra - V Pokrajinskem muzeju Kočevje bodo drevi pripravili zabavo ob 70-letnici delovanje te muzejske hiše. Delo in povezavo muzeja z okoljem ob obletnici sicer predstavljajo prek različnih prireditev, med katerimi je bilo tudi junijsko odprtje razstave Naših 70 let - Pokrajinski muzej Kočevje 1953-2023, ki so jo postavili v mestnem parku Gaj.