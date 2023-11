Zaradi naraščanja Drave opozorilne sirene v Dravogradu in Vuzenici

Dravograd/Vuzenica/Ptuj, 3. novembra - Zaradi naraščanja pretoka reke Drave so se v Dravogradu in Vuzenici pred 8. uro sprožile sirene, ki opozarjajo na nevarnost. Ob 8. uri so opozorilne sirene sprožili tudi v desetih občinah v Spodnjem Podravju. Z njimi želijo prebivalce ob reki opozoriti na možnost poplavljanja in jih pozvati k samozaščitnim ukrepom.