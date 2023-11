Azijske borze v zelenem

Hongkong, 3. novembra - Azijske borze so današnje trgovanje končale z rastjo osrednjih indeksov. Med vlagatelji vlada optimizem, da je ameriška centralna banka Federal Reserve končala z dviganjem ključne obrestne mere, potem ko je v sredo drugič zapored ni zvišala. Pred septembrom jo je v letu in pol dvignila enajstkrat in je trenutno na ravni med 5,25 in 5,50 odstotka.