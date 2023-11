Zaradi naraščanja Drave opozorilne sirene v Dravogradu in Vuzenici

Dravograd/Vuzenica, 3. novembra - Zaradi naraščanja pretoka reke Drave so se v Dravogradu in Vuzenici sprožile sirene, ki opozarjajo na nevarnost. "Ker pričakujemo nadaljnje naraščanje pretoka Drave, predlagamo, da občani na območjih, ogroženih zaradi poplavljanja Drave, poskrbite za izvedbo zaščitnih ukrepov pred morebitnim poplavljanjem," so sporočili iz centra za obveščanje.