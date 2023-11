Kralji z golom Kopitarja zmagali tudi v Torontu

Toronto, 3. novembra - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL v Torontu s 3:2 premagali Maple Leafs in so ostali neporaženi na vseh petih gostovanjih v tej sezoni. Slovenski kapetan gostujoče zasedbe Anže Kopitar je povišal vodstvo na 3:0 ob koncu devete minute druge tretjine.