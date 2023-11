Newyorške borze končale v zelenem

New York, 2. novembra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v zelenem. Delniški trgi in cene nafte so poskočile, medtem ko je dolar danes zdrsnil, potem ko je ameriška centralna banka Federal Reserve namignila, da je konec cikla zaostrovanja obrestnih mer, saj se inflacija umika, poroča francoska tiskovna agencija AFP.