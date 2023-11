Pregled - šport, 2. 11. (četrtek)

KAMNIK - Ob Panviti Pomgrad se je iz kvalifikacij v glavni del pokala challenge prebil tudi Calcit Volley. Kamničani v dveh domačih dvobojih proti norveškemu Vikingu niso imeli nikakršnih težav, tudi na četrtkovi tekmi so prav tako kot na sredini zmagali s 3:0 (14, 10, 17). Naslednji tekmec Kamničanov bo poljska ekipa Projekt Varšava, prva tekma bo 29. novembra. Isti dan bo pri španski ekipi Pamesa Teruel gostovala Panvita Pomgrad.

OTOČEC - Na mednarodnem turnirju WTT Feeder na Otočcu bo imela Slovenija v drugem krogu posamične konkurence tri predstavnike. V prvem krogu so zmage zabeležili Deni Kožul, Peter Hribar in Sara Tokić. Poleg njih v konkurenci ostaja še mešani par Kožul/Katarina Stražar, vsi drugi posamezniki in dvojice pa so že končali tekmovanje.

LJUBLJANA - Košarkarji novomeške Krke so v 6. krogu lige Aba v gosteh izgubili proti Studentskemu centru s 70:84 (18:16, 35:35, 54:64).

LJUBLJANA - Košarkarski sodniki so prek svojega zastopnika napovedali stavko, zato je nadaljevanje tekmovanj pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije (KZS) v letošnji sezoni ogroženo, so sporočili iz zveze. Člani izvršnega odbora KZS na izredni korespondenčni seji najprej niso potrdili, kot so zapisali v sporočilu KZS, "drastičnega zvišanja sodniških taks". Nato so košarkarski sodniki napovedali stavko. V stavkovnem odboru so sodniki z mednarodnega seznama Fibe ter najvišjega seznama tekmovanj KZS.

LJUBLJANA - Košarkarji Crvene zvezde so v 6. krogu evrolige doma premagali Bayern s 74:68. Slovenski reprezentant Mike Tobey je za Beograjčane prispeval sedem točk. Tobey je igral 13 minut in pol, v tem času pa dodal še tri skoke in podajo. Prvi igralec Crvene zvezde je bil Miloš Teodosić s 16 točkami in 11 podajami.Danes je igrala tudi Alba Berlin Žige Samarja, ki pa je izgubila v Valencii z 71:79. Slovenski reprezentant ni igral za nemško zasedbo, ki je doživela peti poraz. Španska pa je s petimi zmagami tik pod vrhom lestvice, na vrhu je le še neporaženi Real Madrid, katerega tekma tega kroga proti Maccabiju iz Tel Aviva je preložena.

LJUBLJANA - Slovenski prvak v futsalu Dobovec bo v elitnem delu lige prvakov igral v zahtevni skupini B s Prištino, Kairatom Almatyjem in Benfico. Tako je določil žreb na sedežu Evropske nogometne zveze v Nyonu. Tekme 16 ekip v štirih skupinah bodo med 28. novembrom in 3. decembrom. Zmagovalci skupin se bodo uvrstili na finalni turnir lige prvakov, ki bo v prvem tednu maja 2024.

KRANJ - Iz kolesarskih krogov prihaja žalostna vest. V 80. letu starosti je umrl Franc Hvasti, nekdanji kolesar, trener, selektor, eden očetov kranjskega kolesarstva, dolgoletni predsednik kranjskega kluba in častni občan Mestne občine Kranj, so sporočili iz kolesarskega kluba Kranj. Hvasti je kariero začel kot mladinec kolesarskega kluba Mladost Kranj. Leta 1963 je še kot mladinec osvojil naslov slovenskega prvaka, osem sezon je bil član jugoslovanske reprezentance, leta 1968 pa je osvojil tudi naslov jugoslovanskega prvaka. V letih 1968, 1971 in 1973 je zmagal na dirki za veliko nagrado Kranja, dosegel pa je še več etapnih zmag na dirkah po Jugoslaviji.Leta 1983 je bil prejemnik Bloudkove plakete za tekmovalne in trenerske dosežke v kolesarstvu, lani ga je Borut Pahor odlikoval tudi z državnim odlikovanjem red za zasluge.

DALLAS - Ekipa Dallas Mavericks je v severnoameriški košarkarski ligi NBA s 114:105 premagala Chicago Bulls. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je imel tokrat slabši strelski večer. Ob metu 5:16 iz igre je v 40 minutah na parketu dosegel 18 točk. To pa ni ustavilo Dallasa, da je prvič po 19 letih ob uvodu sezone zabeležil četrto zmago brez poraza.Prvi strelec Dallasa je bil tokrat Grant Williams, ki je izenačil rekord kariere s 25 točkami in sedmimi zadetimi trojkami. Tim Hardaway je kot šesti igralec Dallasa prispeval 24 točk, tudi on je zadel sedem metov za tri točke. Dallas je tako ob Boston Celtics še edina neporažena ekipa v ligi NBA, saj so prvaki Denver Nuggets v preteklem večeru z 89:110 izgubili na gostovanju pri Minnesoti.

DALLAS - Ekipa Texas Rangers je v finalu 119. sezone bejzbolske lige MLB v pretekli noči dobila še četrto tekmo, izid je bil 5:0, ekipa iz Dallasa pa je tako s 4:1 v zmagah premagala Arizono Diamondbacks. S tem je osvojila prvi naslov v 63-letni zgodovini kluba. Ekipi sta igrali neodločeno brez doseženih točk vse do sedme izmenjave, ko je za nove prvake zadel Corey Seager. Do konca so sledile še štiri točke Teksašanov, Seager pa je bil izbran na najkoristnejšega igralca finalne serije.Finalista sta se do finala prebila sicer presenetljivo. Diamondbacks so presenetili Philadelphio Phillies, ekipa iz Teksasa pa je izločila branilce naslova Houston Astros.