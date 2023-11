Kožul, Hribar in Tokić uspešno čez prvo oviro na Otočcu

Čepovan, 2. novembra - Na mednarodnem turnirju WTT Feeder na Otočcu bo imela Slovenija v drugem krogu posamične konkurence tri predstavnike. V prvem krogu so zmage zabeležili Deni Kožul, Peter Hribar in Sara Tokić. Poleg njih v konkurenci ostaja še mešani par Kožul/Katarina Stražar, vsi drugi posamezniki in dvojice pa so že končali tekmovanje.