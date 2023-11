Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 11.)

Ljubljana, 2. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o srečanju ministrov za notranje zadeve Italije, Hrvaške in Slovenije, ki so se dva tedna po ponovni vzpostavitvi nadzora na notranjih schengenskih mejah v Trstu med drugim pogovarjali o krepitvi sodelovanja pri nadzoru meje na zahodnobalkanski migrantski poti.