Predstavniki države prebivalcem Letuša in Rečice ob Paki pojasnjevali postopke selitve

Braslovče, 2. novembra - Predstavniki vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih so občanom dela naselij Letuš in Rečica ob Paki v Braslovčah predstavili podrobnosti glede njihove poplavne ogroženosti in predvidene selitve na nadomestno lokacijo v Rakovlje. Gre za selitev okoli 150 hiš, ki jih je močno prizadela avgustovska vodna ujma.