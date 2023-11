Mladina o Rogu (3. 11.)

Ljubljana, 3. novembra - Grega Repovž v uvodniku Izgubljena srčnost piše o odprtju kreativnega središča Centra Rog, ki je imelo zaradi socialno pomembne zgodovine stavbe, saj so se v njo do izselitve lahko zatekali umetniki in ljudje v stiski, grenak priokus. Avtor meni, da je bilo odprtje demonstracija izgubljene srčnosti, pri čemer so bili zlorabljeni tudi udeleženci.