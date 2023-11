Del Slovenije že zajeli nalivi in sunki vetra

Ljubljana, 2. novembra - Del Slovenije so že zajeli nalivi in sunki vetra. Od jutra je v severozahodni Sloveniji že padlo od 20 do 50 litrov dežja na kvadratni meter, v prihodnjih urah pa se bodo padavine tam še okrepile. Krepi se tudi veter, na oceanografski boji sunki presegajo hitrost 70 kilometrov na uro, v višjih legah pa so že presegli 100 kilometrov na uro.