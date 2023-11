Na Obali v pričakovanju visokega plimovanja, Luka Koper zaradi vetra priprta za promet

Koper, 2. novembra - Vreme na Obali že povzroča nevšečnosti. Ob 17. uri je zaradi močnega vetra koprska uprava za pomorstvo in promet namreč že priprla koprsko pristanišče za pomorski promet, je razvidno s spletne strani Uprave za zaščito in reševanje. Danes ponoči in v petek dopoldne pa pričakujejo povišano gladino morja.