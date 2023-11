Ameriške tovarne septembra z rastjo novih naročil

Washington, 2. novembra - Ameriške tovarne so septembra dobile za 2,8 odstotka več novih naročil kot avgusta, potem ko so jih v osmem mesecu po navzdol popravljenih podatkih ministrstva za trgovino ZDA beležile za odstotek več kot julija. Od septembra lani so naročila narasla za 0,7 odstotka. Poročilo je prijetno presenetilo analitike, ki so pričakovali manjšo rast.