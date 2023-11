Izrael še tretjič napadel begunsko taborišče Džabalija v Gazi

Gaza, 2. novembra - Izraelska vojska nadaljuje z obstreljevanjem in kopensko ofenzivo na Gazo. Davi so izraelska vojaška letala znova napadla okolico tamkajšnje bolnišnice Al Kuds, v kateri je trenutno okoli 14.000 civilistov, je sporočil palestinski Rdeči polmesec. Izraelske sile so še tretjič v treh dneh ciljale tudi begunsko taborišče Džabalija.