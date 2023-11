V Zgornji Savinjski dolini se pripravljajo na napovedane nalive

Solčava/Luče/Ljubno ob Savinji/Mozirje, 2. novembra - V Zgornji Savinjski dolini, ki jo je avgustovska ujma močno prizadela, se pripravljajo na napovedane obilne padavine z nalivi, so za STA potrdili v občinah Solčava, Luče, Ljubno in Mozirje. V omenjenih občinah čistijo vodotoke, utrjujejo ceste in o morebitnih nevarnostih obveščajo prebivalce, ponekod pa so tudi že razdelili protipoplavne vreče.