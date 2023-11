Notranji ministri Slovenije, Hrvaške in Italije za okrepitev mešanih patrulj

Trst, 2. novembra - Notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške Boštjan Poklukar, Matteo Piantedosi in Davor Božinović, so se danes v Trstu zavzeli za krepitev sodelovanja pri nadzoru mej na zahodnobalkanski migracijski poti. Načelno so se dogovorili za okrepitev mešanih patrulj, skupne centre za tujce in redna srečanja ministrov ter šefov policij.