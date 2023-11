Ukrajina odredila evakuacijo otrok iz Harkova

Kijev, 2. novembra - Zaradi povečanega ruskega obstreljevanja so oblasti v vzhodni ukrajinski regiji Harkov odredile evakuacijo družin z otroki. Ukaz o evakuaciji velja za sedem krajev, vključno z mestom Kupjansk. Skupno bo evakuiranih 275 otrok, je dejal guverner regije Oleg Sinegubov in dodal, da jim bodo zagotovili namestitev in pomoč humanitarnih organizacij.