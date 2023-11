Marseille in Lyon bosta prestavljeno tekmo odigrala 6. decembra

Pariz, 2. novembra - Tekmo francoskega nogometnega prvenstva med Marseillom in Lyonom, ki so jo zaradi napada na avtobus gostujočih igralcev in poškodbe trenerja Fabia Grossa v nedeljo odpovedali, so prestavili na 6. december. Prizorišče tekme zaenkrat še ni poznano, Lyon želi tekmo odigrati na nevtralnem terenu, saj si ne želi ponovitve incidenta, poroča AFP.