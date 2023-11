V Rimu obsežno razstavo posvetili nizozemskemu umetniku Escherju

Rim, 6. novembra - Mineva sto let, odkar je nizozemski umetnik M. C. Escher (1898-1972) prišel v Rim. V mestu so mu ob tej priložnosti posvetili obsežno razstavo, ki združuje 300 Nizozemčevih del. Mnoga danes že veljajo za klasike: ptice, ki se spreminjajo v ribe, stopnice, ki se pnejo v neskončnost, roke, ki rišejo druga drugo.