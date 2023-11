Izrael izvedel nove napade na infrastrukturo Hezbolaha v Libanonu

Bejrut/Ramala, 2. novembra - Izraelske sile so danes nadaljevale letalske napade na infrastrukturo šiitskega oboroženega gibanja Hezbolah v Libanonu. V sredinem izraelskem obstreljevanju sta v Libanonu umrli dve osebi, izraelske sile pa so danes izvedle tudi več racij na Zahodnem bregu, v katerih so umrli trije Palestinci.