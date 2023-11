Pristojni organi v BiH niso ugotovili nezakonitega ravnanja policije v primeru umora v Gradačcu

Tuzla, 2. novembra - Tožilstvo in policija v Bosni in Hercegovini sta danes sporočila, da niso ugotovili nezakonitega ravnanja pristojnih organov v primeru umora ženske v Gradačcu na severu države. Smrt 38-letnice, ki jo je avgusta umoril nekdanji partner, je šokirala tamkajšnjo javnost, v medijih pa so se tedaj pojavila tudi ugibanja o nezakonitem ravnanju policije.