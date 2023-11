Newyorške borze uvodoma z rastjo

New York, 2. novembra - Tečaji na newyorških borzah se na začetku današnjega trgovanja gibljejo nad izhodišči. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pozdravili odločitev ameriške centralne banke Federal Reserve, ki v sredo drugič zapored ni zvišala ključne obrestne mere. Ta ostaja na ravni med 5,25 in 5,50 odstotka.