Pahor na simpoziju v Pekingu poudaril pomen zaupanja med Zahodom in Kitajsko

Peking, 2. novembra - Povečanje zaupanja med Zahodom in Kitajsko bi med drugim zmanjšalo potrebo Pekinga po tesnejšem zavezništvu z Rusijo, je v govoru na simpoziju think tankov Kitajske in Srednje ter Vzhodne Evrope v Pekingu poudaril nekdanji predsednik republike Borut Pahor. Po njegovi oceni bi to nadalje prispevalo k zmanjšanju ruske moči v Ukrajini.