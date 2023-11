Novomeški policisti zaradi nezakonitega prevažanja tujcev čez mejo pridržali štiri voznike

Novo mesto/Vinica/Dobova, 2. novembra - Policisti Policijske uprave Novo mesto so v ponedeljek in torek pridržali štiri voznike, ki so hoteli v Slovenijo nezakonito pripeljati državljane tretjih držav. Eden od voznikov je pri begu pred policijo trčil v drug avto, v trku se je lažje poškodovala njegova voznica. Postopki s prebežniki še tečejo, so sporočili z novomeške policijske uprave.