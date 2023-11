Infekcijsko kliniko v Ljubljani bosta gradila Kolektor Koling in novomeški CGP

Ljubljana, 2. novembra - Na uradu za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu pri ministrstvu za zdravje so odločili, da bosta infekcijsko kliniko v Ljubljani za dobrih 95,5 milijona evrov gradila Kolektor Koling in novomeški CGP. Po oceni urada je to edina dopustna ponudba in ne presega zagotovljenih sredstev naročnika v višini dobrih 106,2 milijona evrov z DDV.