Novi črnogorski predsednik Milatović prihodnji teden v Sloveniji

pripravila Vesna Rojko

Ljubljana, 4. novembra - Na povabilo predsednice republike Nataše Pirc Musar bo v ponedeljek in torek na prvem uradnem obisku v Sloveniji novi predsednik Črne gore Jakov Milatović. V središču pogovorov z visokimi predstavniki Slovenije bodo dvostransko sodelovanje in sodelovanje v Natu, približevanje Črne gore EU ter razmere v regiji in na kriznih žariščih po svetu.