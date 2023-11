Zaradi napovedanih nalivov v pripravljenosti pristojne službe v skoraj celotni Sloveniji

Ljubljana, 2. novembra - Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan bo danes zaradi napovedanih nalivov in morebitnih poplav podpisal odredbo za dvig pripravljenosti pristojnih služb na območju celotne Slovenije, razen v Prekmurju. Odredba bo veljala za centre za obveščanje, regijske centre in skladišča ter za poveljnike in delavce na teh območjih, je napovedal.

Na novinarski konferenci je Šestan tudi pojasnil, da pripadniki Rdečega križa Nova Gorica danes postavljajo tudi nastanitveno enoto, ki bo služila za nastanitev morebitnih evakuiranih, če ne bodo imeli druge nastanitve, in za prenočitve gasilskih enot iz cele severnoprimorske regije, ki so nameščene v Baški grapi. V pripravljenosti bo tudi nekaj sto slovenskih vojakov z mehanizacijo.

Šestan je ponovil poziv k čiščenju vodotokov in dejal, da čiščenje ne bo odveč, saj zamašeni odtoki pomenijo, da voda ne odteka, ampak "jo dobimo nazaj". Ob tem je dejal, da opozorila vseh strokovnjakov niso namenjena, "da bi nekoga zafrkavali, ampak so namenjena temu, da ohranimo kakšno življenje in zmanjšamo škodo".

Dodal je tudi, da so občine opozorjene in vedo, kakšne ukrepe morajo izvajati.

Direktorica Direkcije RS za vode Neža Kodre je pojasnila, da trenutno na vodotokih po vsej Sloveniji izvajajo izredne ukrepe, na terenu pa je 212 ekip, ki čistijo, vzpostavljajo pretočnost vodotokov, popravljajo poškodbe na nasipih in podobno.

Zaradi napovedane vremenske fronte bodo na vodotokih na bolj ogroženih območjih danes pozno popoldne umaknili mehanizacijo, začeli bodo z izvajanjem nujnih ukrepov za preprečitev škode in odvrnitev nevarnosti zaradi poplav. "Začelo se bo z dežurstvi, spremljanjem vodostajev in po potrebi bodo te ekipe intervenirale v smislu odstranjevanja materialov, ki bi preprečili pretočnost vodotokov, vzpostavljanja začasnih nasipov, prebojev," je dejala Kodre. Ekipe bodo v pripravljenosti tudi v naslednjih dneh.

Prebivalce je še pozvala, da umaknejo materiale, kot so bale sena in drva, ki bi jih voda lahko odnesla in bi lahko zamašili prepuste ali premostitve pod mostovi.

Hidrologi napovedujejo, da bodo reke v petek hitro naraščale, tudi Sava v okolici Ljubljane. Na območju Sneberij, ki jih je avgustovska ujma močno prizadela, pa po besedah Kodre pričakujejo nižje pretoke od avgustovskih, in sicer okoli 1400 kubičnih metrov na sekundo. Avgusta so bili pretoki tudi več kot 2000 kubičnih metrov na sekundo.

"Vseeno gre za tretjino nižje pretoke, kot smo jih na tem območju vajeni," je dejala. Po tej napovedi bi tako voda prestopila breg, a se ne bi razlivala po urbaniziranih območjih, je pojasnila.

Trenutno sicer na terenu izvajajo začasne ukrepe, ki bi območje vsaj začasno sanirali. Ponovno je spomnila, da na v Sneberjah ni nasipov, ki bi preprečevali, da bi se voda razlila. "To območje je še treba celovito zaščititi," je poudarila.

Hidrolog Janez Polajnar iz Agencije RS za okolje (Arso) je dejal, da bi lahko dodatne težave pri odvajanju padavinske vode v urbaniziranih območjih povzročilo tudi odpadno listje. "Imamo vsaj še današnje popoldne čas, da ga izkoristimo za samozaščitne ukrepe v tem smislu, da umaknemo vredne predmete v višja nadstropja, avtomobile na varna območja in pa seveda, da odtoke očistimo listja," je dodal.

Direktor Geološkega zavoda Slovenije Miloš Bavec pa je opozoril, da so razmere izjemne, saj je poleg pričakovanih izjemnih padavin zemljina že močno omočena po vsej Sloveniji. "Opozarjamo, da so danes razmere še dodatno zaostrene," je dejal.

Poleg območij, za katera vremenoslovci napovedujejo najmočnejše padavine, pa v Geološkem zavodu opozarjajo tudi na območja, ki so bila prizadeta doslej, predvsem na območju Kamniško-Savinjskih Alp, Karavank in njihovega širšega obrobja, "kjer zlahka pride do reaktivacije posameznih plazov".

Dejal je, da je dobro plazove in njihove odlomne robove pokriti s folijami, kjer dimenzije to omogočajo. Pozval je tudi k čiščenju odtokov, ki so bili vzpostavljeni za odvodnjavanje posameznih plazov. Izredno problematični so tudi žlebovi, ki odtekajo v plazove, zato je pozval, naj tudi najmanjše odtoke in vodo odvedejo stran od obstoječih plazov.

Vremenoslovec Arsa Branko Gregorčič pa je o primerjavi z avgustovsko ujmo dejal, da je dogodka težko primerjati, a da je temperatura sredozemskega morja, ki je bila avgusta med 28 in 29 stopinj Celzija, zdaj dobrih 20 stopinj Celzija in da nižja temperatura vzbuja optimizem. Po drugi strani pa bodo zračni tokovi nad Slovenijo danes močnejši, kot so bili avgusta, drugačna bo tudi smer višinskih vetrov.

Vseeno so na Arsu ocenili, da so pričakovane intenzivne, predvsem večerne in nočne padavine tako ogrožajoče, da so izdali najvišjo stopnjo opozorila predvsem za severozahod, ob tem pa je negotovo, kako široko območje bodo padavine še zajele. "Nikakor pa ne bi podcenjevali današnjega dogodka," je zaključil Gregorčič.

Vremenoslovci od danes popoldne do petka zjutraj pričakujejo obilne padavine z močnimi nalivi in viharnimi sunki vetra. Za severozahod države je Arso zaradi padavin za popoldne, zvečer in ponoči izdal rdeče opozorilo, za druge dele pa oranžno. Zaradi vetra velja za zahodni del oranžno opozorilo že popoldne in zvečer, ponoči pa za vso državo.