Danes izide nova pesem Beatlov Now And Then

London, 2. novembra - Nova pesem nekdanje britanske glasbene skupine Beatles, ki je nastala s pomočjo umetne inteligence in vključuje glas že pokojnega Johna Lennona, izide danes, več kot štiri desetletja po tem, ko je bila prvotno posneta v demo različici. Pesem Now And Then sta s pomočjo umetne inteligence dokončala bivša člana skupine Paul McCartney in Ringo Starr.