Zaradi napovedanih nalivov v pripravljenosti pristojne službe v skoraj celotni Sloveniji

Ljubljana, 2. novembra - Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan bo danes zaradi napovedanih nalivov in morebitnih poplav podpisal odredbo za dvig pripravljenosti pristojnih služb na območju celotne Slovenije, razen v Prekmurju. Odredba bo veljala za centre za obveščanje, regijske centre in skladišča ter za poveljnike in delavce na teh območjih, je napovedal.