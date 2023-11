V akciji Manj svečk za manj grobov zbrali skoraj 76.000 evrov

Zagorje ob Savi, 2. novembra - Številni obiskovalci pokopališč so v preteklih dneh namesto nakupa sveč darovali v dobrodelne namene, med drugim v okviru ekološko-humanitarne akcije Manj svečk za manj grobov, ki jo že več let organizira društvo Fundacija Svečka. Doslej so zbrali 75.877,34 evra, akcija pa se še nadaljuje.