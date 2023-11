V berlinskem Kulturforumu razstava filmskih plakatov vseh časov

Berlin, 3. novembra - Tako vodja Berlinala Carlo Chatrian kot igralka Jasmin Tabatabai sta med drugimi izbrala plakat za berlinsko razstavo z naslovom Great Cinema. Film Posters of All Time. Skupno je 26 povabljenih iz filmskega in kinematografskega sveta je izbralo svoj najljubši kinematografski plakat, poroča nemška tiskovna agencija dpa.