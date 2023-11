Prenos v živo - novinarska konferenca Agencije RS za okolje

Ljubljana, 2. novembra - V video servisu STA bo danes ob 12. uri dostopen prenos v živo z novinarske konference, na kateri bodo Branko Gregorčič in Janez Polajnar iz Arso, Miloš Bavec iz Geološkega zavoda, Srečko Šestan z Uprave za zaščito in reševanje ter Neža Kodre z Direkcije za vode spregovorili o predvidenih izrednih meteoroloških in hidroloških razmerah.