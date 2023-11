Šestan ob napovedanih nalivih poziva k odstranitvi odpadlega listja z dvorišč in ulic

Ljubljana, 2. novembra - Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan poziva pristojne službe in prebivalce, da z dvorišč in ulic očistijo odpadlo listje in s tem ob napovedanih nalivih preprečijo zamašitev odtočnih kanalov in lokalno poplavljanje, so danes sporočili iz urada vlade za komuniciranje.