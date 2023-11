Na Hrvaškem več delavcev iz tretjih držav kot brezposelnih

Zagreb, 2. novembra - Na Hrvaškem so do začetka oktobra izdali več kot 130.000 delovnih dovoljenj za tujce iz tretjih držav. Njihovo število je že preseglo število brezposelnih v evidenci zavoda za zaposlovanje, v kateri je trenutno manj kot 110.000 oseb. Največ tujcev prihaja iz držav Zahodnega Balkana ter Nepala, Indije in Filipinov.