Na Kitajskem so se poslovili od pokojnega premierja Li Keqianga

Peking, 2. novembra - Na Kitajskem so danes upepelili posmrtne ostanke nekdanjega premierja Lija Keqianga. Slovesnosti na pokopališču Babaoshan so se udeležili številni vidnejši kitajski politiki, med njimi tudi predsednik Xi Jinping, je poročala državna tiskovna agencija Xinhua. Na vladnih stavbah so zastave plapolale na pol droga.